Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua.

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Погода на декабрь 2024: прогноз на месяц

Кибальчич писал, что декабрь, вероятно, будет классическим переходным периодом от осени к зиме. Однако на юге и в Крыму зимние условия могут наступить не в полной мере: средняя температура будет выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение этого месяца возможны периоды морозной погоды. Впрочем, ожидается, что они будут кратковременными.

Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается в пределах -1 – -4 градусов. Больше только в высокогорных районах Карпат, в частности, местами до -5 – -7 градусов. По словам метеоролога, это соответствует многолетним показателям.

Первая декада декабря пройдет под влиянием малоподвижных процессов в поле повышенного атмосферного давления. Впрочем, ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, что охватит большую часть Европы.

Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя,

– отметил Кибальчич.

В то же время добавил, что в этот период температура воздуха превысит норму примерно на 2 – 6 градусов. Похолодание ожидается уже после 20 декабря. Его повлечет поступление холодного арктического воздуха с северо-запада. Впрочем, насколько сильным и длительным будет похолодание, пока неизвестно.

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