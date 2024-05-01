Где скоро ударят заморозки, когда ждать потепления: какая будет погода в мае

Конец марта и первая половина апреля удивили своим аномальным теплом. Кое-где столбики термометров достигли почти 30 градусов тепла. Впрочем, в мае рекордные показатели не ожидаются. Более того, снова будет похолодание.

Какой же погоды ждать в последний месяц весны, где и когда еще могут ударить заморозки, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Кстати Будет ли аномальная жара в мае: прогноз погоды на месяц

Погода в мае

Синоптик отметил, что в этом месяце погодные условия в Украине будут довольно комфортными. Месяц ожидается относительно спокойным, без рекордных температурных показателей и стихийных метеорологических явлений.

Однако, в первой декаде произойдет ощутимое похолодание, которое продлится ориентировочно до середины месяца, после чего температура начнет постепенно повышаться,

– спрогнозировал Кибальчич.

Заметил, что особенно прохладными ожидаются ночи. В ряде областей, кроме южной половины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 градусов.

Эксперт отметил, что на прогностической карте показана средняя аномалия температуры воздуха за период с 6 по 13 мая. То есть когда наше государство будет находиться в прохладной воздушной массе.

Среднемесячная температура по стране будет колебаться в пределах 14 – 17 градусов тепла, что около нормы (то есть отклонение средней температуры не более чем на ±1 градус от средних многолетних показателей), в южных и западных областях местами выше нормы на 1 – 2 градуса.

Поскольку в течение месяца будет господствовать поле повышенного давления, количество осадков ожидается меньше нормы на большей части территории Украины. Впрочем, в случае выпадения конвективных дождей (локальных ливней с грозами), в отдельных пунктах увлажнение будет достаточным или даже чрезмерным.

Синоптик отметил, что для теплого времени года такое "пятнистое" распределение осадков является нормальным и наблюдается ежегодно. Однако, целом прослеживается тенденция к дефициту дождей по всей стране на 15 – 25 % относительно нормы.

Исключением, вероятно, станет южная половина страны и Крым, где малоподвижные атмосферные фронты, связанные с Черноморской областью низкого давления, в первой половине мая принесут долгожданные дожди в необходимом количестве, а также достаточно ветреную и облачную погоду,

– написал Кибальчич.

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Прогностическая карта / Скриншот