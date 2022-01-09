На Востоке синоптики обещают мокрый снег с дождем. Температура поднимется здесь выше нуля – 0...+3.
Ранее Словно в сказке "Двенадцать месяцев": на Закарпатье зацвели подснежники
На Западе и Севере будет морозно
Самая зимняя погода будет на Севере и Западе Украины. Метеорологи не обещают снега, однако будет незначительный мороз. Столбики термометров опустятся до -1...-3.
В центральной Украине несколько теплее, однако и здесь показатели могут опуститься ниже отметки "ноль". Температура будет колебаться в пределах -1...+2. Значительно теплее будет в южных регионах. В Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют – +3...+5. Совсем не январская погода в Крыму – воздух прогреется до +9...+11.
Первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 10 января
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – -1...-3