На Востоке синоптики обещают мокрый снег с дождем. Температура поднимется здесь выше нуля – 0...+3.

Ранее Словно в сказке "Двенадцать месяцев": на Закарпатье зацвели подснежники

На Западе и Севере будет морозно

Самая зимняя погода будет на Севере и Западе Украины. Метеорологи не обещают снега, однако будет незначительный мороз. Столбики термометров опустятся до -1...-3.

В центральной Украине несколько теплее, однако и здесь показатели могут опуститься ниже отметки "ноль". Температура будет колебаться в пределах -1...+2. Значительно теплее будет в южных регионах. В Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют – +3...+5. Совсем не январская погода в Крыму – воздух прогреется до +9...+11.

Важно! Киевлянам и гостям столицы 10 января обещают ночью снег, а днем погоду без осадков. Одеваться стоит будет тепло, ведь столбики термометров покажут -1...-3.

Первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 10 января

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – -1...-3



Погода 10 января / Изображение Укргидрометцентра