На Сході синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем. Температура підніметься тут вище нуля – 0...+3.

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На Заході та Півночі буде морозяно

Найбільш зимова погода буде на Півночі та Заході України. Метеорологи не обіцяють снігу, проте буде незначний мороз. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-3.

У центральній Україні дещо тепліше, проте і тут показники можуть опуститись нижче позначки "нуль". Температура коливатиметься у межах -1...+2. Значно тепліше буде у південних регіонах. На Запоріжжі, Херсонщині, Одещині та Миколаївщині прогнозують – +3...+5. Зовсім не січнева погода у Криму – повітря прогріється до +9...+11.

Важливо! Киянам та гостям столиці 10 січня обіцяють вночі сніг, а вдень погоду без опадів. Одягатись варто буде тепло, адже стовпчики термометрів покажуть -1...-3.

Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України 10 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – 0...+2

Київ – -1...-3

Погода 10 січня / Зображення Укргідрометцентру

