На Сході синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем. Температура підніметься тут вище нуля – 0...+3.
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На Заході та Півночі буде морозяно
Найбільш зимова погода буде на Півночі та Заході України. Метеорологи не обіцяють снігу, проте буде незначний мороз. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-3.
У центральній Україні дещо тепліше, проте і тут показники можуть опуститись нижче позначки "нуль". Температура коливатиметься у межах -1...+2. Значно тепліше буде у південних регіонах. На Запоріжжі, Херсонщині, Одещині та Миколаївщині прогнозують – +3...+5. Зовсім не січнева погода у Криму – повітря прогріється до +9...+11.
Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах України 10 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -1...-3
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -1...-3
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – 0...+2
Київ – -1...-3