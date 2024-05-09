Теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье, холоднее всего – на Востоке Украины.
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Какой будет погода в регионах Украины
Переменная облачность. Без осадков, только днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь,
– заявили синоптики.
По их данным, ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на Юге страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха будет:
- ночью 1 – 6 градусов тепла (на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине сильные заморозки 0 – 3);
- на Закарпатье и побережье морей 5 – 10 градусов тепла, днем 14 – 19 градусов;
- на юге и юго-западе страны 17 – 22 градуса;
- в Карпатах 10 – 15 градусов.
На Киевщине также переменная облачность, без осадков. Там будет юго-западный ветер, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области ночью 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, днем 14 – 19 градусов.
В Киеве ночью 3 – 5 градуса тепла, днем 16 – 18 градусов тепла.
Какой будет погода в регионах Украины
- Киев – +16...+18
- Ужгород – +18...+20
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +16...+18
- Луцк – +16...+18
- Ровно – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Винница – +17...+19
- Одесса – +19...+21
- Николаев – +19...+21
- Херсон – +19...+21
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +17...+19
- Черкассы – +17...+19
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +16...+18
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +17...+19
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +15...+17
- Харьков – +15...+17
Погода на 10 мая / Фото Укргидрометцентр