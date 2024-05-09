Найтепліше буде в Криму та на Закарпатті, найхолодніше – на Сході України.
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Якою буде погода в регіонах України
Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,
– заявили синоптики.
За їхніми даними, вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Півдні країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря буде:
- вночі 1 – 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0 – 3);
- на Закарпатті та узбережжі морів 5 – 10 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів;
- на Півдні та південному заході країни 17 – 22 градуси;
- в Карпатах 10 – 15 градусів.
На Київщині також мінлива хмарність, без опадів. Там буде південно-західний вітер, 3 – 8 метрів за секунду. Температура по області вночі 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, вдень 14 – 19 градусів.
У Києві вночі 3 – 5 градуси тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла.
Якою буде погода в регіонах України
- Київ – +16...+18
- Ужгород – +18...+20
- Львів – +16...+18
- Івано-Франківськ – +16...+18
- Тернопіль – +16...+18
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +16...+18
- Луцьк – +16...+18
- Рівне – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +17...+19
- Одеса – +19...+21
- Миколаїв – +19...+21
- Херсон – +19...+21
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +17...+19
- Черкаси – +17...+19
- Чернігів – +16...+18
- Суми – +16...+18
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +17...+19
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +15...+17
- Луганськ – +15...+17
- Харків – +15...+17
Погода на 10 травня / Фото Укргідрометцентр