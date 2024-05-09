Найтепліше буде в Криму та на Закарпатті, найхолодніше – на Сході України.

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Якою буде погода в регіонах України

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,

– заявили синоптики.

За їхніми даними, вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Півдні країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря буде:

вночі 1 – 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0 – 3);

на Закарпатті та узбережжі морів 5 – 10 градусів тепла, вдень 14 – 19 градусів;

на Півдні та південному заході країни 17 – 22 градуси;

в Карпатах 10 – 15 градусів.

На Київщині також мінлива хмарність, без опадів. Там буде південно-західний вітер, 3 – 8 метрів за секунду. Температура по області вночі 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, вдень 14 – 19 градусів.

У Києві вночі 3 – 5 градуси тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла.

Якою буде погода в регіонах України

Київ – +16...+18

Ужгород – +18...+20

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +17...+19

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +12...+14

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Погода на 10 травня / Фото Укргідрометцентр