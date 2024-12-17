По сравнению с предыдущими днями ощутится похолодание. Также местами ожидается сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине на 18 декабря

По данным Укргидрометцентра, в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве западных и центральных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории обещают без осадков. На востоке, северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер будет двигаться в основном в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Впрочем, синоптики предостерегают, что на территории большинства областей ночью и днем на Левобережье местами будут сильные порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура на западе и юге страны ночью будет достигать от 1 до 6 градусов тепла, днем, как сообщают синоптики, будет значительно теплее – 4 – 9 градусов тепла. В то же время на остальной территории ночью обещают от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

Обратите внимание! В связи со снегопадом и метелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области в среду, 18 декабря, сохраняется значительная снеголавинная опасность, объявлен 3 уровень опасности.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +4...+6

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +3...+5

Винница +3...+5

Одесса +8...+10

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +2...+4

Черкассы +2...+4

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава 0...+2

Днепр +2...+4

Запорожье +6...+8

Донецк +1...+3

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / Карта Укргидрометцентра