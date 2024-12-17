По сравнению с предыдущими днями ощутится похолодание. Также местами ожидается сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Прогноз погоды в Украине на 18 декабря
По данным Укргидрометцентра, в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве западных и центральных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории обещают без осадков. На востоке, северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер будет двигаться в основном в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Впрочем, синоптики предостерегают, что на территории большинства областей ночью и днем на Левобережье местами будут сильные порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура на западе и юге страны ночью будет достигать от 1 до 6 градусов тепла, днем, как сообщают синоптики, будет значительно теплее – 4 – 9 градусов тепла. В то же время на остальной территории ночью обещают от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.
Обратите внимание! В связи со снегопадом и метелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области в среду, 18 декабря, сохраняется значительная снеголавинная опасность, объявлен 3 уровень опасности.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +4...+6
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +3...+5
- Винница +3...+5
- Одесса +8...+10
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +2...+4
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава 0...+2
- Днепр +2...+4
- Запорожье +6...+8
- Донецк +1...+3
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / Карта Укргидрометцентра