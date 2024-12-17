У порівнянні з попередніми днями відчується похолодання. Також місцями очікується сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 18 грудня

За даними Укргідрометцентру, у східних, північно-східних, вночі та в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті територій обіцяють без опадів. На сході, північному сході країни та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер буде рухатися здебільшого у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Втім, синоптики застерігають, що на території більшості областей вночі й вдень на Лівобережжі місцями будуть сильні пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура на заході та півдні країни вночі сягатиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень, як повідомляють синоптики, буде значно тепліше – 4 – 9 градусів тепла. Водночас на іншій території вночі обіцяють від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла.

Зверніть увагу! У зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у середу, 18 грудня, зберігається значна сніголавинна небезпека, оголошено 3 рівень небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах

    • Київ +2...+4
    • Ужгород +4...+6
    • Львів +7...+9
    • Івано-Франківськ +7...+9
    • Тернопіль +6...+8
    • Чернівці +6...+8
    • Хмельницький +5...+7
    • Луцьк +5...+7
    • Рівне +5...+7
    • Житомир +3...+5
    • Вінниця +3...+5
    • Одеса +8...+10
    • Миколаїв +6...+8
    • Херсон +6...+8
    • Сімферополь +7...+9
    • Кропивницький +2...+4
    • Черкаси +2...+4
    • Чернігів +2...+4
    • Суми +2...+4
    • Полтава 0...+2
    • Дніпро +2...+4
    • Запоріжжя +6...+8
    • Донецьк +1...+3
    • Луганськ 0...+2
    • Харків 0...+2.

    Погода на 18 грудня
    Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / Карта Укргідрометцентру