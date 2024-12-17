У порівнянні з попередніми днями відчується похолодання. Також місцями очікується сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 18 грудня

За даними Укргідрометцентру, у східних, північно-східних, вночі та в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті територій обіцяють без опадів. На сході, північному сході країни та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер буде рухатися здебільшого у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Втім, синоптики застерігають, що на території більшості областей вночі й вдень на Лівобережжі місцями будуть сильні пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура на заході та півдні країни вночі сягатиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень, як повідомляють синоптики, буде значно тепліше – 4 – 9 градусів тепла. Водночас на іншій території вночі обіцяють від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла.

Зверніть увагу! У зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, на високогір'ї східної частини Закарпатської області у середу, 18 грудня, зберігається значна сніголавинна небезпека, оголошено 3 рівень небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +4...+6

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +3...+5

Вінниця +3...+5

Одеса +8...+10

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +2...+4

Черкаси +2...+4

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава 0...+2

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +1...+3

Луганськ 0...+2

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / Карта Укргідрометцентру