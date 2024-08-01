Жарче всего будет на Юге. Какой будет температура и прогнозируются ли прогнозируются ли осадки, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют 2 августа переменную облачность, без осадков. Кратковременные дожди с грозой возможны лишь местами на Прикарпатье и Закарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +13...+18, днем преимущественно не будет превышать +25...+30. В южной части будет немного жарче. Ночью там ожидают +17...+22, днем +28...+33. В Карпатах ночью +10...+15, днем +20...+25.

Пожарная опасность по Украине 2 августа / Укргидрометцентр

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +27...+29
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +27...+29
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +27...+29
  • Винница +27...+29
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +30...+32
  • Херсон +30...+32
  • Симферополь +29..+31
  • Кропивницкий +28...+30
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +27...+29

Погода в Украине 2 августа / Укргидрометцентр