Найспекотніше буде на Півдні. Якою буде температура та чи прогнозуються опади, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики прогнозують 2 серпня мінливу хмарність, без опадів. Короткочасні дощі з грозою можливі лише місцями на Прикарпатті та Закарпатті. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +13...+18, вдень переважно не перевищуватиме +25...+30. У південній частині буде трохи спекотніше. Вночі там очікують +17...+22, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +10...+15, вдень +20...+25.

Пожежна небезпека по Україні 2 серпня / Укргідрометцентр

Якою буде погода в містах України

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +27...+29
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +27...+29
  • Луцьк +26...+28
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +27...+29
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +30...+32
  • Херсон +30...+32
  • Сімферополь +29..+31
  • Кропивницький +28...+30
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +27...+29
  • Луганськ +27...+29
  • Харків +27...+29

Погода в Україні 2 серпня / Укргідрометцентр