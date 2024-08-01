Водночас синоптики попереджають, що 2 – 4 серпня в Україні, крім Рівненської, 3 – 4 серпня й Хмельницької, 4 серпня Івано-Франківської, Закарпатської, Одеської та Кіровоградської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Де будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди в Україні на період з 2 по 4 серпня. За даними синоптиків 2 серпня опади в Україні не прогнозуються, лише на Прикарпатті та Закарпатті подекуди буде короткочасний дощ та гроза.

Вже 3 серпня у західних, північних, а вдень місцями й в центральних областях нашої держави фахівці прогнозують дощ та грози. Вже 4 серпня дощі пройдуть на більшій частині території України. Водночас вітер здебільшого буде рухатися у північно-західному напрямку зі швидкістю 3 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 13 – 18 градусів, на півдні до 22 градусів; вдень 25 – 32 градуси, в суботу в західних та північних областях, в неділю в Україні, крім південного сходу, 21 – 26 градусів,

– додали синоптики.

До слова, синоптик Ігор Кібальчич пише, що цього року серпень характеризуватиметься спекотною погодою та надзвичайно малою кількістю опадів. Така погода зберігатиметься на переважній частині України. Пік спеки у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня.