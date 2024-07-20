Местами дожди с грозами, а на Юге – снова жара: какой будет погода в Украине 21 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 21 июля, будет не такой жаркой по сравнению с прошлыми днями. Хотя в некоторых городах столбики термометров поднимутся на 1 –2 градуса, однако на большинстве территорий температура продолжает спадать.
Кроме того, в некоторых областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Местами – с грозами.
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Какой будет погода 21 июля
В воскресенье, 21 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Так, в большинстве западных областей, а также в Винницкой области местами будут кратковременные дожди, местами даже с грозами. На Закарпатье днем осадков может быть больше, по сравнению с другими западными областями. На остальных территориях осадков не прогнозируют.
Погода в воскресенье также будет безветренной. По словам синоптиков, ветер будет переменных направлений, около 3 – 8 метров в секунду.
В общем, температура в западных и северных областях ночью будет достигать +14...+19 градусов, а днем – +24...+29. В Карпатах будет значительно прохладнее, ведь там ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, а днем – поднимутся до около +20.
На остальной территории ночью температура воздуха будет достигать +17...+22, на Юге – до +25. Днем ожидается от +29 до +34 градусов, а в южной части страны местами будет сильная жара до +36.
Погода в областных городах
- Киев +27...+29
- Ужгород +24...+26
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +27...+29
- Ровно +25...+27
- Житомир +26...+28
- Винница +28...+30
- Одесса +29...+31
- Николаев +33...+35
- Херсон +34...+36
- Симферополь +33...+35
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +26...+28
- Сумы +27...+29
- Полтава +28...+30
- Днепр +31...+33
- Запорожье +33...+35
- Донецк +31...+33
- Луганск +31...+33
- Харьков +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 21 июля / Карта Укргидрометцентра