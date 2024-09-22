Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также они поделились, какой будет температура в разных областях.

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Прогноз погоды на 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Солнечная погода будет согревать теплом, и в Украине будет по-летнему тепло.

Так, на Западе температура воздуха днем будет достигать +22...+25 градусов. На Севере страны синоптики прогнозируют до +24 градусов тепла. В то же время в восточных, центральных и южных областях воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов, хотя на Юге будет теплее – до +12.

Синоптики не прогнозируют осадков в понедельник, однако на Западе возможны туманы. Ветер будет несильным – от 3 до 8 метров в секунду, преимущественно северо-восточного направления.

Температура в разных городах Украины

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +23...+25;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+27;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +23...+25.

Погода 23 сентября
Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра