Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також вони поділилися, якою буде температура у різних областях.

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Прогноз погоди на 23 вересня

У понеділок, 23 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Сонячна погода зігріватиме теплом, й в Україні буде по-літньому тепло.

Так, на Заході температура повітря вдень сягатиме +22...+25 градусів. На Півночі країни синоптики прогнозують до +24 градусів тепла. Водночас у східних, центральних та південних областях повітря прогріється до +27 градусів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 градусів, хоча на Півдні буде тепліше – до +12.

Синоптики не прогнозують опадів у понеділок, однак на Заході можливі тумани. Вітер буде несильним – від 3 до 8 метрів за секунду, переважно північно-східного напрямку.

Температура у різних містах України

Київ +23...+25;

Ужгород +22…+24;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +21…+23;

Рівне +22…+24;

Житомир +22…+24;

Вінниця +23…+25;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+27;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +22…+24;

Суми +21…+23;

Полтава +23…+25;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру