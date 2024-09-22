Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також вони поділилися, якою буде температура у різних областях.

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Прогноз погоди на 23 вересня

У понеділок, 23 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Сонячна погода зігріватиме теплом, й в Україні буде по-літньому тепло.

Так, на Заході температура повітря вдень сягатиме +22...+25 градусів. На Півночі країни синоптики прогнозують до +24 градусів тепла. Водночас у східних, центральних та південних областях повітря прогріється до +27 градусів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 градусів, хоча на Півдні буде тепліше – до +12.

Синоптики не прогнозують опадів у понеділок, однак на Заході можливі тумани. Вітер буде несильним – від 3 до 8 метрів за секунду, переважно північно-східного напрямку.

Температура у різних містах України

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +22…+24;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+27;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +21…+23;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +23…+25.

Погода 23 вересня
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру