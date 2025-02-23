Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно Возможно ли сильное потепление уже до +15 градусов в первые дни марта

Прогноз погоды на 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Осадки не ожидаются, лишь в восточных областях возможен небольшой снег. Также на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно будет северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью не ожидаются такие сильные морозы, как были до этого. Так, столбики термометров опустят до -9...-14 градусов мороза. В то же время днем на большинстве территорий Украины будет плюсовая температура – от +1 до +7 градусов. Прохладнее температура будет только на Востоке, где днем также будет сохраняться мороз до -7 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +5...+7;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +4...+6;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +4...+6;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +1...+3;
  • Херсон 0...+2;
  • Симферополь 0...+2;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов 0...-2;
  • Сумы -3...-1;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр -3...-1;
  • Запорожье -1....+1;
  • Донецк -6...-4;
  • Луганск -7...-5;
  • Харьков -5...-3.

Погода на 24 февраля
Погода на 24 февраля / Карта Укргидрометцентр