Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно До -13 градусов: когда в Украине усилятся морозы

Какой будет погода на Рождество

Как предупредили синоптики, в среду, 25 декабря, погода будет облачной и с осадками. Так, в большинстве западных областей ожидается небольшой мокрый снег. На Юге и Крыму ночью будет наблюдаться небольшой, а днем умеренный дождь. На остальной территории осадки не прогнозируются.

В то же время на Севере ночью и утром будет наблюдаться туман. Кроме того, на Западе на дорогах местами будет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Обратите внимание! Ночью и утром 25 декабря в северной части туман, видимость 200 – 500 метров. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение 25 декабря / Карта Укргирометцентра

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла. На Юге, Востоке страны и Днепропетровщине – +2...+7 градусов тепла, в Крыму днем до 10.

В Карпатах 25 декабря будет идти снег. Столбики термометров в течение суток покажут от 0 до -5 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...+1,

Ужгород 0...+2,

Львов 0...+2,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь -1...+1,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий 0...+2,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир 0...+2,

Винница +2...+4,

Одесса +5...+7,

Николаев +4...+6,

Херсон +4...+6,

Симферополь +8...+10,

Кропивницкий +2...+4,

Черкассы +2...+4,

Чернигов -1...+1,

Сумы 0...+2,

Полтава +2...+4,

Днепр +4...+6,

Запорожье +3....+5,

Донецк +3...+5,

Луганск +3...+5,

Харьков +2...+4.



Погода 25 декабря / Карта Укргидрометцентра