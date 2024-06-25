Также местами могут наблюдаться грозы, однако они тоже будут кратковременными. В то же время из-за высокой температуры в ряде областей объявлен высокий уровень пожарной опасности, поэтому стоит быть крайне осторожными при обращении с огнем.

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Прогноз погоды на 26 июня

В среду, 26 июня, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Почти на всей территории страны будет без осадков. Лишь на Закарпатье, в Карпатах, а также в Харьковской и Луганской областях будут наблюдаться кратковременные дожди, местами – даже с грозами.

Днем температура воздуха будет комфортной и не жаркой. Так, столбики термометров будут достигать от +22 до максимум +27 градусов. Ночью прогнозируют +12...+17 градусов.

Что касается ветра, то он будет не сильным – от 5 до 10 метров в секунду, северного и юго-восточного направления.

Погода в разных городах Украины

Киев +25...+27,

Ужгород +26...+28,

Львов +26...+28,

Ивано-Франковск +25...+27,

Тернополь +25...+27,

Черновцы +26...+28,

Хмельницкий +26...+28,

Луцк +24...+26,

Ровно +24...+26,

Житомир +24...+26,

Винница +26...+28,

Одесса +25...+25,

Николаев +26...+28,

Херсон +26...+28,

Симферополь +25...+27,

Кропивницкий +25...+27,

Черкассы +25...+27,

Чернигов +23...+25,

Сумы +22...+24,

Полтава +24...+26,

Днепр +25...+27,

Запорожье +25...+27,

Донецк +24...+26,

Луганск +23...+25,

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды в Украине 26 июня / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! 26 июня в Крыму, на Юге, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черновицкой областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.