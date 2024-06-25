Також місцями можуть спостерігатися грози, однак вони теж будуть короткочасними. Водночас через високу температуру в низці областей оголошено високий рівень пожежної небезпеки, тому варто бути вкрай обачними при поводженні з вогнем.

До теми Навіть на Півдні: сильної спеки в Україні поки що не буде

Прогноз погоди на 26 червня

У середу, 26 червня, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Майже на всій території країни буде без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах, а також в Харківській та Луганській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами.

Вдень температура повітря буде комфортною і не спекотною. Так, стовпчики термометрів сягатимуть від +22 до максимум +27 градусів. Вночі прогнозують +12...+17 градусів.

Що стосується вітру, то він буде не сильним – від 5 до 10 метрів за секунду, північного та південно-східного напрямку.

Погода в різних містах України

Київ +25...+27,

Ужгород +26..+28,

Львів +26...+28,

Івано-Франківськ +25...+27,

Тернопіль +25...+27,

Чернівці +26...+28,

Хмельницький +26...+28,

Луцьк +24...+26,

Рівне +24...+26,

Житомир +24...+26,

Вінниця +26...+28,

Одеса +25...+25,

Миколаїв +26...+28,

Херсон +26...+28,

Сімферополь +25...+27,

Кропивницький +25...+27,

Черкаси +25...+27,

Чернігів +23...+25,

Суми +22...+24,

Полтава +24...+26,

Дніпро +25...+27,

Запоріжжя +25...+27,

Донецьк +24...+26,

Луганськ +23...+25,

Харків +23...+25.



Прогноз погоди в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! 26 червня в Криму, на Півдні, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Чернівецькій областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.