Також місцями можуть спостерігатися грози, однак вони теж будуть короткочасними. Водночас через високу температуру в низці областей оголошено високий рівень пожежної небезпеки, тому варто бути вкрай обачними при поводженні з вогнем.
До теми Навіть на Півдні: сильної спеки в Україні поки що не буде
Прогноз погоди на 26 червня
У середу, 26 червня, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Майже на всій території країни буде без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах, а також в Харківській та Луганській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами.
Вдень температура повітря буде комфортною і не спекотною. Так, стовпчики термометрів сягатимуть від +22 до максимум +27 градусів. Вночі прогнозують +12...+17 градусів.
Що стосується вітру, то він буде не сильним – від 5 до 10 метрів за секунду, північного та південно-східного напрямку.
Погода в різних містах України
- Київ +25...+27,
- Ужгород +26..+28,
- Львів +26...+28,
- Івано-Франківськ +25...+27,
- Тернопіль +25...+27,
- Чернівці +26...+28,
- Хмельницький +26...+28,
- Луцьк +24...+26,
- Рівне +24...+26,
- Житомир +24...+26,
- Вінниця +26...+28,
- Одеса +25...+25,
- Миколаїв +26...+28,
- Херсон +26...+28,
- Сімферополь +25...+27,
- Кропивницький +25...+27,
- Черкаси +25...+27,
- Чернігів +23...+25,
- Суми +22...+24,
- Полтава +24...+26,
- Дніпро +25...+27,
- Запоріжжя +25...+27,
- Донецьк +24...+26,
- Луганськ +23...+25,
- Харків +23...+25.
Прогноз погоди в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру