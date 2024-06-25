Яка буде температура найближчими днями, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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Погода в Україні
Цього тижня Україна буде перебувати в умовах підвищеного атмосферного тиску. Різкі коливання температури й стихійні лиха не очікуються.
Тільки в західних областях періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів. Також в окремі дні можливі град і шквалисте посилення вітру.
Температурний фон загалом у країні очікується близько до норми, у південній частині вище за норму на 2 – 4 градуси,
– зазначив Кібальчич.
Синоптик прогнозував, що вночі вівторка +12 – +17, вдень +22 – +27. На Півдні подекуди до +31 градуса.
Сильної спеки не буде й у середу. Так, вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. Тільки на крайньому Півдні до +30 градусів.
У четвер, 27 червня, температура повітря вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. До речі, такі показники очікуються й на п'ятницю.
У суботу вночі також до +17, вдень +25 – +30 градусів. У неділю, 30 червня, дещо тепліше. Зокрема, вночі +13 – +18, а вдень +28 – +33.
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Погода на липень
- Офіційних прогнозів на другий місяць літа ще не має. Однак, раніше у коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України розповіла, якою може бути погода.
- Зокрема, Віра Балабух зазначила, найвища температура очікується саме в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.