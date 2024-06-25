Какая будет температура в ближайшие дни, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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Погода в Украине
На этой неделе Украина будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Резкие колебания температуры и стихийные бедствия не ожидаются.
Только в западных областях периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей. Также в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра.
Температурный фон в целом по стране ожидается близко к норме, в южной части выше нормы на 2 – 4 градуса,
– отметил Кибальчич.
Синоптик прогнозировал, что ночью вторника +12 – +17, днем +22 – +27. На Юге местами до +31 градуса.
Сильной жары не будет и в среду. Так, ночью +12 – +17, днем +22 – +27. Только на крайнем Юге до +30 градусов.
В четверг, 27 июня, температура воздуха ночью +12 – +17, днем +24 – +29. Кстати, такие показатели ожидаются и на пятницу.
В субботу ночью также до +17, днем +25 – +30 градусов. В воскресенье, 30 июня, несколько теплее. В частности, ночью +13 – +18, а днем +28 – +33.
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Погода на июль
- Официальных прогнозов на второй месяц лета еще нет. Однако, ранее в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины рассказала, какой может быть погода.
- В частности, Вера Балабух отметила, самая высокая температура ожидается именно в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.