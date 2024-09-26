Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, на большинстве территории Украины будет сухо и без осадков. Однако несколько регионов накроет непогода.

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Какой будет погода 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую погоду с переменной облачностью. Лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь. Кроме того, в западных областях возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

В других областях будет сухо, без осадков и порывов ветра. Синоптики прогнозируют южный ветер 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +12...+17 градусов. Прохладные ночи будут на Востоке, где столбики могут опуститься до +9 градусов. Днем температура воздуха будет теплой, хотя и несколько ниже, по сравнению с предыдущими днями. Так, столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов. Прохладнее будет на Западе страны, где температура воздуха будет +20...+25 градусов.

Температура в разных городах Украины

Киев +25...+27;

Ужгород +23...+25;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +25...+27;

Луцк +21...+23;

Ровно +22...+24;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +25...+27;

Херсон +26...+26;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +24...+26;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +25...+27;

Запорожье +24...+26;

Донецк +23...+25;

Луганск +22...+24;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В центральных, большинстве северных, южных, Харьковской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.