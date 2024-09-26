Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, на большинстве территории Украины будет сухо и без осадков. Однако несколько регионов накроет непогода.
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Какой будет погода 27 сентября
В пятницу, 27 сентября, синоптики прогнозируют на большинстве территорий Украины сухую погоду с переменной облачностью. Лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь. Кроме того, в западных областях возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
В других областях будет сухо, без осадков и порывов ветра. Синоптики прогнозируют южный ветер 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +12...+17 градусов. Прохладные ночи будут на Востоке, где столбики могут опуститься до +9 градусов. Днем температура воздуха будет теплой, хотя и несколько ниже, по сравнению с предыдущими днями. Так, столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов. Прохладнее будет на Западе страны, где температура воздуха будет +20...+25 градусов.
Температура в разных городах Украины
- Киев +25...+27;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +26...+26;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! В центральных, большинстве северных, южных, Харьковской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.