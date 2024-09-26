Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, на більшості території України буде сухо і без опадів. Однак кілька регіонів накриє негода.

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Якою буде погода 27 вересня

У п'ятницю, 27 вересня, синоптики прогнозують на більшості територій України суху погоду з мінливою хмарністю. Лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень подекуди невеликий дощ. Крім того, у західних областях можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

В інших областях буде сухо, без опадів та поривів вітру. Синоптики прогнозують південний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +12...+17 градусів. Прохолодніші ночі будуть на Сході, де стовпчики можуть опуститися до +9 градусів. Вдень температура повітря буде теплою, хоча й дещо нижчою, порівняно з попередніми днями. Так, стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів. Прохолодніше буде на Заході країни, де температура повітря буде +20...+25 градусів.

Температура у різних містах України

Київ +25...+27;

Ужгород +23…+25;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +21…+23;

Рівне +22…+24;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +26…+26;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +25…+27;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +22…+24;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У центральних, більшості північних, південних, Харківській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.