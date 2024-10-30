Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 31 октября
"Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь", – прогнозируют синоптики.
На остальной территории осадки не ожидаются.
Ветер 31 октября будет западный и северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. А вот в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 18 метров в секунду.
Столбики термометров ночью будут показывать в большинстве регионов 5 – 10 градусов тепла. Только в восточных, Запорожской и Херсонской областях – 1 – 6 градусов тепла.
Днем по Украине ожидается 8 – 13 градусов тепла, а в южной части температура прогреется даже до 17.
Погода в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +12...+14
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +10...+12
- Винница +11...+13
- Одесса +15...+17
- Николаев +14...+16
- Херсон +14...+16
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +9...+11
- Сумы +8...+10
- Полтава +10...+12
- Днепр +12...+14
- Запорожье +13...+15
- Донецк +11...+13
- Луганск +10...+12
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра