Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 октября

"Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь", – прогнозируют синоптики.

На остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер 31 октября будет западный и северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. А вот в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 18 метров в секунду.

Столбики термометров ночью будут показывать в большинстве регионов 5 – 10 градусов тепла. Только в восточных, Запорожской и Херсонской областях – 1 – 6 градусов тепла.

Днем по Украине ожидается 8 – 13 градусов тепла, а в южной части температура прогреется даже до 17.

Погода в областных центрах

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +10...+12
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +10...+12
  • Винница +11...+13
  • Одесса +15...+17
  • Николаев +14...+16
  • Херсон +14...+16
  • Симферополь +14...+16
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +9...+11
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +12...+14
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +11...+13
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +10...+12

Прогноз погоды на 31 октября / Карта Укргидрометцентра