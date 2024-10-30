Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 31 жовтня

"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ", – прогнозують синоптики.

На решті території опади не очікуються.

Вітер 31 жовтня буде західний та північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. А от у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть у більшості регіонах 5 – 10 градусів тепла. Лише у східних, Запорізькій та Херсонській областях – 1 – 6 градусів тепла.

Вдень по Україні очікується 8 – 13 градусів тепла, а у південній частині температура прогріється навіть до 17.

Погода в обласних центрах

  • Київ +11...+13
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +10...+12
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +10...+12
  • Вінниця +11...+13
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +14...+16
  • Херсон +14...+16
  • Сімферополь +14...+16
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +9...+11
  • Суми +8...+10
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +10...+12

Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру