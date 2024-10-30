Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 31 жовтня

"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ", – прогнозують синоптики.

На решті території опади не очікуються.

Вітер 31 жовтня буде західний та північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. А от у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть у більшості регіонах 5 – 10 градусів тепла. Лише у східних, Запорізькій та Херсонській областях – 1 – 6 градусів тепла.

Вдень по Україні очікується 8 – 13 градусів тепла, а у південній частині температура прогріється навіть до 17.

Погода в обласних центрах

Київ +11...+13

Ужгород +12...+14

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +10...+12

Чернівці +11...+13

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +10...+12

Вінниця +11...+13

Одеса +15...+17

Миколаїв +14...+16

Херсон +14...+16

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +9...+11

Суми +8...+10

Полтава +10...+12

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +11...+13

Луганськ +10...+12

Харків +10...+12

Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру