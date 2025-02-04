Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 5 февраля
Синоптики сообщили, что 5 февраля погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, что будет поступать с северных направлений.
Несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег. Облака ночью будут защищать от ощутимого снижения температуры, а дневную температуру прогнозируем близкой к 0,
– сообщили специалисты.
Так, температура по Украине ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Карпатах ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.
Температура в крупных городах
- Киев 0 – -2
- Ужгород +1 – +3
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь 0 – +2
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий 0 – +2
- Луцк 0 – +2
- Ровно 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Винница 0 – +2
- Одесса 0 – +2
- Николаев 0 – +2
- Херсон 0 – +2
- Симферополь 0 – +2
- Кропивницкий -1 – +1
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Днепр 0 – +2
- Запорожье 0 – +2
- Донецк -1 – +1
- Луганск -1 – +1
- Харьков 0 – +2