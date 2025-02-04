Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 5 февраля

Синоптики сообщили, что 5 февраля погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, что будет поступать с северных направлений.

Несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег. Облака ночью будут защищать от ощутимого снижения температуры, а дневную температуру прогнозируем близкой к 0,

– сообщили специалисты.

Так, температура по Украине ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Карпатах ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.

Температура в крупных городах

Киев 0 – -2

Ужгород +1 – +3

Львов 0 – +2

Ивано-Франковск 0 – +2

Тернополь 0 – +2

Черновцы 0 – +2

Хмельницкий 0 – +2

Луцк 0 – +2

Ровно 0 – +2

Житомир 0 – +2

Винница 0 – +2

Одесса 0 – +2

Николаев 0 – +2

Херсон 0 – +2

Симферополь 0 – +2

Кропивницкий -1 – +1

Черкассы 0 – +2

Чернигов 0 – +2

Сумы 0 – +2

Полтава 0 – +2

Днепр 0 – +2

Запорожье 0 – +2

Донецк -1 – +1

Луганск -1 – +1

Харьков 0 – +2



Погода в Украине на 5 февраля / Карта Укргидрометцентра