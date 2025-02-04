Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи будуть сильні снігопади найближчими днями: коли припиняться опади
Погода на 5 лютого
Синоптики повідомили, що 5 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що буде надходити з північних напрямків.
Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг. Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0,
– повідомили фахівці.
Так, температура по Україні вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Карпатах вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.
Температура у великих містах
- Київ 0 – -2
- Ужгород +1 – +3
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль 0 – +2
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький 0 – +2
- Луцьк 0 – +2
- Рівне 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Вінниця 0 – +2
- Одеса 0 – +2
- Миколаїв 0 – +2
- Херсон 0 – +2
- Сімферополь 0 – +2
- Кропивницький -1 – +1
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Дніпро 0 – +2
- Запоріжжя 0 – +2
- Донецьк -1 – +1
- Луганськ -1 – +1
- Харків 0 – +2