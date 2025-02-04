Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 5 лютого

Синоптики повідомили, що 5 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що буде надходити з північних напрямків.

Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг. Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0,

– повідомили фахівці.

Так, температура по Україні вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Карпатах вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.

Температура у великих містах

Київ 0 – -2

Ужгород +1 – +3

Львів 0 – +2

Івано-Франківськ 0 – +2

Тернопіль 0 – +2

Чернівці 0 – +2

Хмельницький 0 – +2

Луцьк 0 – +2

Рівне 0 – +2

Житомир 0 – +2

Вінниця 0 – +2

Одеса 0 – +2

Миколаїв 0 – +2

Херсон 0 – +2

Сімферополь 0 – +2

Кропивницький -1 – +1

Черкаси 0 – +2

Чернігів 0 – +2

Суми 0 – +2

Полтава 0 – +2

Дніпро 0 – +2

Запоріжжя 0 – +2

Донецьк -1 – +1

Луганськ -1 – +1

Харків 0 – +2



Погода в Україні на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру