Небо над Украиной 6 января будет облачным. Также в разных регионах пройдет снег и дождь.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины пройдет снег, в Закарпатье и Прикарпатье – дождь. Ночью в восточных областях ожидают небольшой снег, а на остальной территории осадков не будет. В северных регионах на дорогах местами возможна гололедица, а на Волыни и Ровенщине местами гололедица.

Направление ветра может изменяться, он будет составлять 3-8 метра в секунду.

Температура ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях -13 до -8 градусов, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму от 0 до +5 градусов тепла.

Днем температура воздуха будет от +1 до +6 градусов тепла, в юго-западных областях +7... +12 градусов, в северной части страны -5...0 градусов.

Какая будет погода на Киевщине

В Киеве и области будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем синоптики прогнозируют снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южно – восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью -7...-2 градуса мороза, а днем от -5 градусов до 0. В Киеве ночью -7...-5 градусов мороза, днем -2...0 градусов мороза.

Температура в областных центрах 6 января

Киев – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – -3...-1

Ровно – 0..-2

Житомир – -1...+1

Винница – +4...+6

Одесса – +10..+12

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – +10..+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – +1...+3

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды на 6 января / Фото Укргидрометцентр.