Небо над Україною 6 січня буде вкрито хмарами. Також у різних регіонах пройде сніг та дощ.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що у північній частині України пройде сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Водночас вночі у східних областях очікують невеликий сніг, а на решті території опадів не буде. У північних регіонах на дорогах подекуди можлива ожеледиця, а на Волині та Рівненщині місцями ожеледь.

Напрямок вітру може змінюватись, він становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів морозу, в Чернігівській та Сумській областях від -13 до -8 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму від 0 до +5 градусів тепла.

Натомість вдень температура повітря сягатиме від +1 до +6 градусів тепла, в південно-західних областях +7... +12 градусів, в північній частині країни -5...0 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Києві та в області буде хмарно. ️Вночі опадів не очікується, а вдень синоптики прогнозують сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі -7...-2 градуси морозі, а вдень від -5 градусів до 0. У Києві вночі -7...-5 градусів морозу, вдень -2...0 градусів морозу.

Температура в обласних центрах 6 січня

Київ – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – -3...-1

Рівне – 0..-2

Житомир – -1...+1

Вінниця – +4...+6

Одеса – +10..+12

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +10..+12

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...-2

Харків – 0...-2



Прогноз погоди на 6 січня / Фото Укргідрометцентр