Небо над Україною 6 січня буде вкрито хмарами. Також у різних регіонах пройде сніг та дощ.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що у північній частині України пройде сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Водночас вночі у східних областях очікують невеликий сніг, а на решті території опадів не буде. У північних регіонах на дорогах подекуди можлива ожеледиця, а на Волині та Рівненщині місцями ожеледь.

Напрямок вітру може змінюватись, він становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів морозу, в Чернігівській та Сумській областях від -13 до -8 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму від 0 до +5 градусів тепла.

Натомість вдень температура повітря сягатиме від +1 до +6 градусів тепла, в південно-західних областях +7... +12 градусів, в північній частині країни -5...0 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Києві та в області буде хмарно. ️Вночі опадів не очікується, а вдень синоптики прогнозують сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура по області вночі -7...-2 градуси морозі, а вдень від -5 градусів до 0. У Києві вночі -7...-5 градусів морозу, вдень -2...0 градусів морозу.

Температура в обласних центрах 6 січня

  • Київ – 0...-2
  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +4...+6
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +4...+6
  • Луцьк – -3...-1
  • Рівне – 0..-2
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +10..+12
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +10..+12
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – -4...-2
  • Суми – -4...-2
  • Полтава – +1...+3
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – 0...-2
  • Харків – 0...-2

Погода на 6 січня
Прогноз погоди на 6 січня / Фото Укргідрометцентр