Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 7 июля

В Украине, 7 июля, сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют, что в большинстве регионов день пройдет без осадков. В то же время в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +30 – +34 градусов. В некоторых районах жара усилится до +35 – 36 градусов.

Ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Призываем быть осторожными из-за высокой температуры, избегать длительного пребывания на солнце и не забывать пить достаточно воды.

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Прогноз погоды на 7 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах