Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 7 липня

В Україні, 7 липня, збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують, що в більшості регіонів день пройде без опадів. Водночас у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, вдень можливі короткочасні дощі та місцями грози.

Температура вночі становитиме від +16 до +21 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 – +34 градусів. У деяких районах спека посилиться до +35 – 36 градусів.

Вітер очікується південний і південно-східний, зі швидкістю 7 – 12 метрів в секунду. Закликаємо бути обережними через високу температуру, уникати тривалого перебування на сонці та не забувати пити достатньо води.

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Прогноз погоди на 7 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах