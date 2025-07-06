Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 7 липня
В Україні, 7 липня, збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують, що в більшості регіонів день пройде без опадів. Водночас у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській, вдень можливі короткочасні дощі та місцями грози.
Температура вночі становитиме від +16 до +21 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 – +34 градусів. У деяких районах спека посилиться до +35 – 36 градусів.
Вітер очікується південний і південно-східний, зі швидкістю 7 – 12 метрів в секунду. Закликаємо бути обережними через високу температуру, уникати тривалого перебування на сонці та не забувати пити достатньо води.
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Прогноз погоди на 7 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +32 – +34
- Ужгород +31 – +33
- Львів +31 – +33
- Івано-Франківськ +33 – +35
- Тернопіль +31 – +33
- Чернівці +33 – +35
- Хмельницький +31 – +35
- Луцьк +31 – +33
- Рівне +31 – +35
- Житомир +33 – +35
- Вінниця +33 – +35
- Одеса +33 – +35
- Миколаїв +33 – +35
- Херсон +33 – +35
- Сімферополь +33 – +35
- Кропивницький +34 – +36
- Черкаси +33 – +35
- Чернігів +30 – +32
- Суми +30 – +32
- Полтава +31 – +33
- Дніпро +33 – +35
- Запоріжжя +31 – +33
- Донецьк +31 – +33
- Луганськ +31 – +33
- Харків +30 – +32