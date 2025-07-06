Та чи чекати +40 уже незабаром, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Спека в Україні

За прогнозом синоптиків, перша декада липня в Україні буде з коливаннями, але температурний фон уже, звичайно, вищий, порівняно з червнем.

Уночі очікується +12 – +19 градусів, на Півдні до +22 градусів. Удень 6 липня +25 – +32 градуси, лише на Північному Сході +21 – +22.

У понеділок, 7 липня, +30 – +34 градуси вже у більшості областей. На Півдні й у багатьох центральних регіонах можлива сильна спека. Тобто +35, можливо подекуди +37 градусів, уточнила Наталія Птуха.

Додала, що надалі, після 7 – 8 липня, знову атмосферний фронт. Втім, перед ним усе ж таки залишаються досить високі значення температури повітря. Переважно це південні області.

У ніч на 8 липня в нас +17 – +23 градуси в більшості областей. Удень +30 – +34 градуси, а на Півдні, Сході й у більшості центральних областей усе ж таки ось ця сильна спека буде зберігатися подекуди.

Буде +35, можливо, навіть окремі +38 градусів на деяких метеостанціях,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Водночас Наталія Птуха наголосила, що вже 9 буде зниження температури, особливо в північних областях, через переходження атмосферних фронтів. Там буде +23 – +29 градусів.

Спеку +40 градусів і більше синоптики поки що не прогнозують. Однак важливо розуміти, що температура на метеостанціях може відрізнятися від показників на побутових термометрах. Під прямими сонячними променями вона може бути більшою.

Чому температура на побутовому термометрі відрізняється від прогнозованої: дивіться відео