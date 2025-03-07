Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Возможно ли в марте сильное потепление вплоть до +30 градусов

Какой будет погода 8 марта

В субботу, 8 марта, Украину накроет антициклон, который в течение дня будет перемещаться в восточном направлении. В связи с этим, погода будет теплой и солнечной. Средняя температура будет достигать +15...+17 градусов, но местами пригреет до +20.

Ветер будет умеренным, юго-восточного направления.

Ночью также будет тепло. Температура будет колебаться от -2 до +3.

Какой будет температура в разных городах

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +16...+18;
  • Черновцы +18...+20;
  • Хмельницкий +16...+18;
  • Луцк +16...+18;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +14...+16.

Погода 8 марта
Погода 8 марта / Карта Укргидрометцентра

Впрочем, такая теплая погода будет нестабильной. Синоптик Наталья Птуха рассказала, когда в Украине снова похолодает и упадет температура.