Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 8 марта
В субботу, 8 марта, Украину накроет антициклон, который в течение дня будет перемещаться в восточном направлении. В связи с этим, погода будет теплой и солнечной. Средняя температура будет достигать +15...+17 градусов, но местами пригреет до +20.
Ветер будет умеренным, юго-восточного направления.
Ночью также будет тепло. Температура будет колебаться от -2 до +3.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +16...+18;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +14...+16.
Погода 8 марта / Карта Укргидрометцентра
Впрочем, такая теплая погода будет нестабильной. Синоптик Наталья Птуха рассказала, когда в Украине снова похолодает и упадет температура.