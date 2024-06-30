Адская жара повсюду, "повезет" только части Украины: какой будет погода в понедельник 1 июля
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 1 июля, украинцам во всех уголках нашей страны придется обливаться потом из-за высоких температур. В то же время одному региону повезет чуть больше, ведь освежиться ему помогут сильные грозы с дождем.
Первый день июля принесет безумную жару на всю территорию Украины. Это будет день, когда все будем молиться, чтобы пошел дождь. И он придет, правда, только в отдельные области.
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Ужасная парня
Рабочая неделя начнется с действительно аномально высоких показателей на термометрах. Средняя температура воздуха составит 31 – 33 градуса тепла. Ветра тоже практически не будет. Разбежаться он сможет разве что на 3 – 8 метров в секунду. Особенно жаркий день прогнозируют для Востока и Юга. Там столбик термометра достигнет 34 и даже 35 градусов тепла. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
На Западе будет немного прохладнее. Там температура будет колебаться преимущественно от 29 до 31 градуса тепла.
Дожди будут, но не для всех
Счастливчиком западный регион можно назвать еще и потому, что там пройдут сильные дожди с грозой. Больше всего будет заливать Львовскую область, Закарпатье и Волынь. Кроме того, в отдельных районах выпадет град, а шквалы ветра достигнут 15 – 20 метров в секунду.
Также, кроме Закарпатья, Волыни и Полтавской области, по всей Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая погода в областных центрах
- Киев +31...+33,
- Ужгород +29...+31,
- Львов +29...+31,
- Ивано-Франковск +29...+31,
- Тернополь +29...+31,
- Черновцы +29...+31,
- Хмельницкий +31...+33,
- Луцк +29...+31,
- Ровно +30...+32,
- Житомир +31...+33,
- Винница +31...+33,
- Одесса +31...+33,
- Николаев +33...+35,
- Херсон +33...+35,
- Симферополь +30...+32,
- Кропивницкий +31...+33,
- Черкассы +31...+33,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +32...+34
- Днепр +33...+35,
- Запорожье +32...+34
- Донецк +32...+34
- Луганск +30...+32,
- Харьков +32...+34
Прогноз погоды на 1 июля / Фото Укргидрометцентр