Адская жара повсюду, "повезет" только части Украины: какой будет погода в понедельник 1 июля

В понедельник, 1 июля, украинцам во всех уголках нашей страны придется обливаться потом из-за высоких температур. В то же время одному региону повезет чуть больше, ведь освежиться ему помогут сильные грозы с дождем.

Первый день июля принесет безумную жару на всю территорию Украины. Это будет день, когда все будем молиться, чтобы пошел дождь. И он придет, правда, только в отдельные области.

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Ужасная парня

Рабочая неделя начнется с действительно аномально высоких показателей на термометрах. Средняя температура воздуха составит 31 – 33 градуса тепла. Ветра тоже практически не будет. Разбежаться он сможет разве что на 3 – 8 метров в секунду. Особенно жаркий день прогнозируют для Востока и Юга. Там столбик термометра достигнет 34 и даже 35 градусов тепла. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

На Западе будет немного прохладнее. Там температура будет колебаться преимущественно от 29 до 31 градуса тепла.

Дожди будут, но не для всех

Счастливчиком западный регион можно назвать еще и потому, что там пройдут сильные дожди с грозой. Больше всего будет заливать Львовскую область, Закарпатье и Волынь. Кроме того, в отдельных районах выпадет град, а шквалы ветра достигнут 15 – 20 метров в секунду.

Также, кроме Закарпатья, Волыни и Полтавской области, по всей Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в областных центрах

Киев +31...+33,

Ужгород +29...+31,

Львов +29...+31,

Ивано-Франковск +29...+31,

Тернополь +29...+31,

Черновцы +29...+31,

Хмельницкий +31...+33,

Луцк +29...+31,

Ровно +30...+32,

Житомир +31...+33,

Винница +31...+33,

Одесса +31...+33,

Николаев +33...+35,

Херсон +33...+35,

Симферополь +30...+32,

Кропивницкий +31...+33,

Черкассы +31...+33,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +32...+34

Днепр +33...+35,

Запорожье +32...+34

Донецк +32...+34

Луганск +30...+32,

Харьков +32...+34

Прогноз погоды на 1 июля / Фото Укргидрометцентр