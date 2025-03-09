Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Небольшая облачность, без осадков и до +18: прогноз погоды на 9 марта

Какой будет погода 10 марта

По данным синоптиков, ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах днем местами ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

В то же время днем синоптики обещают от 12 до 17 градусов тепла, на Западе пригреет до 20 градусов тепла. Также на побережье морей ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных городах

Киев +15...+17;

Ужгород +17...+19;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +17...+19;

Ровно +16...+18;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +9...+11;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +14...+16;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +12...+14;

Харьков +12...+14.



Погода в Украине 10 марта / Карта Укргидрометцентра