В Украине 7 июня отмечают религиозный праздник Троицу. Трехдневные выходные 6, 7 и 8 июня в 2020 году будут по-настоящему летними и солнечными. Кое-где прогнозируют до +30 градусов тепла.

Наталья Диденко в фейсбуке прогнозирует, что на Троицу в Украине ожидается от +23 до +28 градусов, а на юге и востоке местами до +30 градусов тепла. В то же время местами возможны дожди.

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Прогноз погоды на 6, 7 и 8 июня в Украине

В Киеве синоптики обещают солнечную погоду без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +21 градуса.

Похожую погоду прогнозируют в Черниговской, Сумской, Донецкой и Луганской областях – от +20 до +21 градуса тепла. В то же время на Полтавщине 7 июня возможен дождь, но также +21 градус тепла.

Осадки обещают в Харькове, Запорожье, Николаеве и Днепре. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +23 градусов тепла.

Зато в Черкассах будет солнечно и +23.

На Троицу в Житомирской и Винницкой областях погода будет пасмурной, но с прояснениями. Температура воздуха в пределах +21... +22 градусов.

В Одессе, Херсоне и Крыму будет очень тепло и солнечно – до +25 градусов. Похожая погода будет и в Черновцах – до +23 градусов.

В Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской областях и на Волыни будет тепло и без осадков. Синоптики обещают от +20 до +22 градусов тепла.

Зато во Львове и Ужгороде пройдут дожди, а воздух прогреется до +21 ... +25 градусов тепла.

Что известно о празднике Троицы?День Святой Троицы весь православный мир отмечает в начале июня – в этом году это 7 числа. Троица празднуется на 50-й день после Пасхи. Поскольку Троица 2020 выпадает – это воскресенье, то следующий за ним день – понедельник, 8 июня, автоматически становится выходным.