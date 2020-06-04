Наталка Діденко у фейсбуці прогнозує, що на Трійцю в Україні очікується від +23 до +28 градусів, а на Півдні та Сході місцями до +30 градусів тепла. Водночас місцями можливі дощі.

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У Києві синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів, температура повітря коливатиметься у межах +21 градуса.

Схожу погоду прогнозують у Чернігівській, Сумській, Донецькій та Луганській областях – від +20 до +21 градуса тепла. Водночас на Полтавщині 7 червня можливий дощ, але також +21 градус тепла.

Опади обіцяють у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Дніпрі. Температура повітря у цих регіонах підніметься до +23 градусів тепла.

Натомість у Черкасах буде сонячно та +23.

На Трійцю на Житомирщині та Вінниччині погода буде похмурою, але з проясненнями. Температура повітря у межах +21…+22 градусів.

В Одесі, Херсоні та Криму буде дуже тепло та сонячно - до +25 градусів. Схожа погода буде й у Чернівцях – до +23 градусів.

У Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях та на Волині буде тепло та без опадів. Синоптики обіцяють від +20 до +22 градусів тепла.

Натомість у Львові та Ужгороді дощитиме, а повітря прогріється до +21…+25 градусів тепла.

Що відомо про свято Трійці? День Святої Трійці весь православний світ відзначає на початку червня – цього року це 7 числа. Трійця святкується на 50-й день після Великодня. Оскільки Трійця-2020 випадає - це неділю, то наступний за ним день – понеділок, 8 червня, автоматично стає вихідним.