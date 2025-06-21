Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в воскресенье
По прогнозам синоптиков в Украине 22 июня будет переменная облачность. Солнце будет выглядывать из-за облаков, но местами днем ожидаются осадки. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидается в северных и большинстве центральных областей.
Ветер в этот день будет северо-западный и западный, 7-12 метров в секунду. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать 9 – 14 градусов тепла, а днем – 19 – 24 градусов тепла. На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.
Какая погода будет в областных центрах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Винница +21...+23;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 22 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр
В общем, на выходных на этой неделе наблюдается неустойчивая погода. Кроме возможных осадков, прогнозируемая среднесуточная температура воздуха на 4 – 6 градусов ниже соответствующих многолетних показателей.