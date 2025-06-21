Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в неділю
За прогнозами синоптиків в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Сонце буде визирати з-за хмар, але місцями вдень очікуються опади. Короткочасні дощі з можливими грозами очікується в північних та більшості центральних областей.
Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – 19 – 24 градусів тепла. На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.
Яка погода буде в обласних центрах
- Київ +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +24...+26;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +23...+25;
- Запоріжжя +24...+26;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 22 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр
Загалом, на вихідних цього тижня спостерігається нестійка погода. Окрім можливих опадів, прогнозована середньодобова температура повітря на 4 – 6 градусів є нижчою від відповідних багаторічних показників.