Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в неділю

За прогнозами синоптиків в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Сонце буде визирати з-за хмар, але місцями вдень очікуються опади. Короткочасні дощі з можливими грозами очікується в північних та більшості центральних областей.
Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – 19 – 24 градусів тепла. На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +24...+26;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +23...+25;
  • Запоріжжя +24...+26;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +21...+23.

Прогноз погоди на 22 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр

Загалом, на вихідних цього тижня спостерігається нестійка погода. Окрім можливих опадів, прогнозована середньодобова температура повітря на 4 – 6 градусів є нижчою від відповідних багаторічних показників.