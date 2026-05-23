Ослабеет ли жара и где прогнозируют грозы и дожди: прогноз погоды на 24 мая в Украине
Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет переменно облачной. Жара частично ослабнет, в части областей даже несколько прохладно. Кое-где такие условия будут сопровождаться дождями и грозами.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 24 мая?
По данным Укргидрометцентра, в течение 24 мая в части областей сохранится неустойчивая погода. На юго-востоке страны, в Харьковской и местами Одесской и Николаевской областях ночью будут кратковременные дожди.
Днем синоптики прогнозируют в вышеупомянутых регионах грозы. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер в основном будет двигаться северным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, без шквалов.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, в западных областях столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла, днем показатели составят от 21 до 26 градусов тепла.
Обратите внимание! Из-за грозы на юго-востоке и в Харьковской области объявили I уровень опасности, желтый. Согласно предупреждению, непогода может вызвать осложнения работы энергетических предприятий.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды в Украине на 24 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода вскоре?
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца текущей недели в части областей антициклон вызовет в основном сухие условия, пока в других регионах из-за неустойчивой ситуации в атмосфере прогнозируют дожди и грозы.
До конца третьей декады мая, по данным Укргидрометцентра, в Украине не ожидается чрезвычайной жары, как это прогнозируют для ряда европейских стран. Наоборот пока синоптики предсказывают незначительное похолодание.