В Украине в выходные, 28 и 29 ноября, ожидается резкое похолодание под влиянием скандинавского антициклона. Воздушная масса арктического происхождения принесет ночные морозы до -16 градусов и штормовой ветер.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, опубликованному на метеорологическом ресурсе Meteoprog, в большинстве областей осадков не ожидается, однако дневная температура почти везде опустится ниже нуля.

Снег на западе и штормовой ветер на юге в субботу

В субботу, 28 ноября, осадки ожидаются лишь в отдельных частях страны. В западных областях ночью местами пройдет снег, который днем задержится только на Прикарпатье и в Карпатах, где водителей предупреждают об обледенении дорог.

Температура там ночью составит от -3 до -8 градусов, днем будет колебаться от -4 до +1 градуса, а в Закарпатье достигнет +5 градусов.

На юге Одесской области и в Крыму малоподвижный атмосферный фронт принесет дожди с мокрым снегом.

Ситуацию осложнит сильный северо-восточный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду и дневными порывами до 15–20 метров в секунду. В других южных областях будет сухо, термометры ночью покажут от -1 до +4 градусов, а днем от 0 до +5 градусов.

В северных, центральных и восточных регионах суббота пройдет без осадков при переменной облачности. Ночная температура снизится до -2...-9 градусов, а днем будет держаться преимущественно в пределах от -5 до +3 градусов при умеренном ветре.

Усиление морозов и малооблачное небо в воскресенье

В воскресенье, 29 ноября, антициклон обеспечит преимущественно ясную и малооблачную погоду без осадков во всех областях Украины. В то же время по всей территории ожидается пик похолодания, вызванный распространением арктической воздушной массы.

Холоднее всего будет в Карпатах, на Прикарпатье и в Буковине, где столбики термометров ночью опустятся до -11...-16 градусов. На остальной территории запада и севера ночная температура составит -5...-11 градусов, а днем воздух прогреется лишь до -1...-7 градусов.

В центральных и восточных областях днем термометры покажут от 0 до -6 градусов. В южных регионах и в Крыму осадков не ожидается, однако сохранится ветреная погода с порывами ветра до 15–20 метров в секунду и дневной температурой от -2 до +3 градусов.

Что было известно ранее?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, синоптики предупреждали о переходе погоды в зимний режим из-за проникновение арктического воздуха из Скандинавии.

Ранее мы также сообщали, что похолодание и первые признаки зимы в конце ноября сопровождаются образованием гололеда на автодорогах.