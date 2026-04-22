Дожди и сильные порывы, но заморозки пока отступят: прогноз погоды в Украине на 23 апреля

Погода в Украине, 23 апреля, будет облачной с прояснениями. условия будут определять атмосферные фронты циклона, который стремительно смещается с севера Европы на юг. В большинстве областей ожидаются умеренные дожди.

Также предупреждают о сильном ветре. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 23 апреля?

Синоптики сообщают о дождях умеренной интенсивности в большинстве регионов, только в западных областях они будут незначительными. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В западных и северных областях ночью, а днем по всей Украине ветер усилится и будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы снижение температур до заморозков пока не предвидят.

Дневные максимумы будут колебаться от 6 до 11 градусов тепла, на северо-востоке будет прохладнее из-за влияния холодной воздушной массы с северных направлений, в этой части прогнозируют лишь от 4 до 9 градусов тепла.

Наиболее комфортные условия предусматривают для юга и крайнего запада страны. В этой части, по данным Укргидрометцентра, воздух прогреется и столбики термометров составят от 12 до 17 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +8...+10;

Ужгород +14...+16;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +12...+14;

Ровно +10...+12;

Житомир +9...+11;

Винница +8...+10;

Одесса +13...+15;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +6...+8;

Днепр +9...+11;

Запорожье +12...+14;

Донецк +12...+14;

Луганск +12...+14;

Харьков +6...+8.



Прогноз погоды в Украине на 23 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Когда могут вернуться заморозки?

Укргидрометцентр сообщает, что ночью в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов, объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В то же время в других регионах прогнозируют заморозки в диапазоне 0 – 5 градусов, из-за этого там объявлен І уровень опасности, желтый.

Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3 градусов – II уровень опасности, оранжевый.

В остальных областях, за исключением западных, синоптики предусматривают заморозки 0 – 5 градусов. Там объявлен І уровень опасности, желтый. Отмечают, что заморозки будут задавать вред раннецветущим плодовым деревьям.