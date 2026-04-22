Також попереджають про сильний вітер. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Дощі, мокрий сніг та хмарність: синоптик сказав, скільки ще триватиме негода

Якою буде погода 23 квітня?

Синоптики повідомляють про дощі помірної інтенсивності у більшості регіонів, лише у західних областях вони будуть незначними. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

У західних та північних областях уночі, а вдень по всій Україні вітер посилиться і рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. У нічні години зниження температур до заморозків наразі не передбачають.

Денні максимуми коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла, на північному сході буде прохолодніше через вплив холодної повітряної маси з північних напрямків, у цій частині прогнозують лише від 4 до 9 градусів тепла.

Найбільш комфортні умови передбачають для півдня та крайнього заходу країни. У цій частині, за даними Укргідрометцентру, повітря прогріється і стовпчики термометрів становитимуть від 12 до 17 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +8...+10;

Ужгород +14...+16;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +12...+14;

Рівне +10...+12;

Житомир +9...+11;

Вінниця +8...+10;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +6...+8;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +12...+14;

Харків +6...+8.



Прогноз погоди в Україні на 23 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли можуть повернутися заморозки?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у Київській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас в інших регіонах прогнозують заморозки в діапазоні 0 – 5 градусів, через це там оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3 градусів – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

У решті областей, за винятком західних, синоптики передбачають заморозки 0 – 5 градусів. Там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зауважують, що заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.