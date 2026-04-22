Также предупреждают о сильном ветре. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 23 апреля?
Синоптики сообщают о дождях умеренной интенсивности в большинстве регионов, только в западных областях они будут незначительными. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
В западных и северных областях ночью, а днем по всей Украине ветер усилится и будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В ночные часы снижение температур до заморозков пока не предвидят.
Дневные максимумы будут колебаться от 6 до 11 градусов тепла, на северо-востоке будет прохладнее из-за влияния холодной воздушной массы с северных направлений, в этой части прогнозируют лишь от 4 до 9 градусов тепла.
Наиболее комфортные условия предусматривают для юга и крайнего запада страны. В этой части, по данным Укргидрометцентра, воздух прогреется и столбики термометров составят от 12 до 17 градусов тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Винница +8...+10;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +8...+10;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +6...+8.
Прогноз погоды в Украине на 23 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Когда могут вернуться заморозки?
Укргидрометцентр сообщает, что ночью в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов, объявлен II уровень опасности, оранжевый.
В то же время в других регионах прогнозируют заморозки в диапазоне 0 – 5 градусов, из-за этого там объявлен І уровень опасности, желтый.
Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3 градусов – II уровень опасности, оранжевый.
В остальных областях, за исключением западных, синоптики предусматривают заморозки 0 – 5 градусов. Там объявлен І уровень опасности, желтый. Отмечают, что заморозки будут задавать вред раннецветущим плодовым деревьям.