Какой будет погода в начале мая, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на начало мая

Синоптик отметила, что 1 – 2 мая должно быть по-весеннему комфортно. Заморозки уже не ожидаются.

По обновленным прогнозам, ночью 30 апреля – 1 мая +6 – +11 градусов. Однако 2 мая возможно снижение температуры до +2 – +8 градусов.

Днем +17 – +22, но в четверг на Севере, в пятницу в большинстве областей +13 – +18 градусов.

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Погода на 1 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Наталья Птуха также рассказывала, что 1 – 2 мая ожидается снова поле повышенного атмосферного давления. Поэтому вероятность осадков меньше.

1 мая небольшие кратковременные дожди на Северо-Востоке, ночью и на Севере. Также синоптики предупредили о возможном усилении ветра. Днем 1 мая в большинстве областей, 2 мая на Северо-Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.

Погода на 2 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Наталья Птуха также отметила, что в целом месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, – 88 – 138 миллиметров.

"Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем", – подчеркнула синоптик.

Кстати, по предварительным прогнозам, в мае средняя месячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

"Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – отметила Наталья Птуха.

Также представитель Укргидрометцентра отметила, что в целом заморозки в мае возможны. Однако практически пока что в начале месяца их не видно. Синоптики будут уточнять информацию.