Якою буде погода на початку травня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на початок травня
Синоптикиня зауважила, що 1 – 2 травня повинно бути по-весняному комфортно. Заморозки вже не очікуються.
За оновленими прогнозами, вночі 30 квітня – 1 травня +6 – +11 градусів. Однак, 2 травня можливе зниження температури до +2 – +8 градусів.
Удень +17 – +22, але у четвер на Півночі, у п'ятницю в більшості областей +13 – +18 градусів.
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Погода на 1 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Наталія Птуха також розповідала, що 1 – 2 травня очікується знову поле підвищеного атмосферного тиску. Тож ймовірність опадів менша.
1 травня невеликі короткочасні дощі на Північному Сході, вночі й на Півночі. Також синоптики попередили про можливе посилення вітру. Удень 1 травня в більшості областей, 2 травня на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Погода на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Наталія Птуха також зазначила, що загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, – 88 – 138 міліметрів.
"Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – підкреслила синоптикиня.
До речі, за попередніми прогнозами, у травні середня місячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
"Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – наголосила Наталія Птуха.
Також представниця Укргідрометцентру зауважила, що загалом заморозки у травні можливі. Однак, практично поки що на початку місяця їх не видно. Синоптики будуть уточнювати інформацію.