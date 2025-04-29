Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 29 квітня
В останній день квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса. Вона надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск буде знижуватися.
Синоптики також зауважили, що захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження. Втім, удень перешкоджатиме його значному прогріванню. На щастя, заморозки в Україні вже не очікуються.
Температура вночі +6 – +11 градусів, удень +17 – +22 градуси,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
У середу утримається суха погода. Малоактивний атмосферний фронт удень зумовить тільки в північно-східній частині подекуди невеликий короткочасний дощ, у Карпатах також вдень місцями невеликі опади.
Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 30 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +18 – +20
- Ужгород +19 – +21
- Львів +19 – +21
- Івано-Франківськ +19 – +21
- Тернопіль +19 – +21
- Чернівці +19 – +21
- Хмельницький +19 – +21
- Луцьк +17 – +19
- Рівне +17 – +19
- Житомир +19 – +21
- Вінниця +19 – +21
- Одеса +19 – +21
- Миколаїв +19 – +21
- Херсон +17 – +19
- Сімферополь +17 – +19
- Кропивницький +19 – +21
- Черкаси +19 – +21
- Чернігів +19 – +21
- Суми +17 – +19
- Полтава +19 – +21
- Дніпро +19 – +21
- Запоріжжя +17 – +19
- Донецьк +19 – +21
- Луганськ +18 – +20
- Харків +19 – +21