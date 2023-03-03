Какую самую низкую и высокую температуру прогнозируют в начале марта

В Украину наконец-то пришла такая долгожданная весна. Однако в темное время суток еще преобладают морозы. Днем же столбики термометра плавно поднимаются вверх.

Какие же самые большие минусы и плюсы прогнозируют синоптики в начале весны, рассказываем дальше.

Обратите внимание Посреди весны могут ударить сильные морозы: синоптик поразил прогноз

Какую температуру прогнозируют в марте

По словам синоптиков, самая низкая температура будет в Карпатах. Так, на ночь на 3 марта прогнозировали до -10 градусов мороза. В целом на территории Украины в темное время от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На выходных температура немного поднимется. Впрочем, уже на 6 и 7 марта во многих областях снова прогнозируют до -5.

Днем включительно до вторника морозов не прогнозируют уже нигде. Заметим, что согласно карте Укргидрометцентра, на территории нашего государства еще будут немного продолжаться так называемые температурные качели.

Теплее всего на Юге. В частности, во вторник в Одесской области +11...+13 градусов, во временно оккупированном Крыму еще больше – до +14.

Смотрите также Чем будет удивлять в Украине первый месяц весны: прогноз погоды на март

Предыдущий прогноз погоды на 7 марта / Скриншот из Укргидрометцентра