Какой будет погода в начале ноября

Погода в Украине в течение выходных 1 и 2 ноября в основном будет теплой и сухой. Осадков в этот период также не прогнозируют. Несмотря на это, местами стоит ожидать туман.

В то же время шквалов ветра в эти дни ждать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Когда в Украину придет потепление

Погода на первые дни ноября

Суббота, 1 ноября

В западных областях прогнозируют переменную облачность, но отсутствие осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла.

В северных областях лишь ночью пройдут незначительные дожди. Днем существенных осадков не будет. В ночные часы температура воздуха будет в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. В то же время днем прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла.

В центральных областях погода будет переменно облачной, осадков в течение суток не будет. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.

В южных областях и Крыму в основном будет малооблачная погода, без осадков. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах от 2 до 7 градусов тепла, днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла.

В восточных областях только ночью ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы осадков не будет. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла, а днем она будет от 8 до 13 градусов тепла.

Воскресенье, 2 ноября

В западных регионах и в дальнейшем сохранится теплая и сухая погода. Температура воздуха в ночные часы будет от 3 до 8 градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов тепла. На Прикарпатье и Закарпатье пригреет до 20 градусов тепла.

В северных регионах осадков в течение суток не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в медах от 1 до 6 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.

В центральных регионах прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла. В то же время днем, как ожидается, будет от 10 до 15 градусов тепла.

В южных регионах и Крыму также не ожидается осадков, погода будет теплой и сухой. Температура воздуха в ночные часы будет от 2 до 7 градусов тепла. Днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла.

В восточных регионах также ожидается переменная облачность, однако без дождей. В ночные часы температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. В то же время днем она будет в пределах от 8 до 13 градусов тепла.

Какую погоду ждать в ближайшее время?