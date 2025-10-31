Водночас шквалів вітру у ці дні чекати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Погода на перші дні листопада

Субота, 1 листопада

У західних областях прогнозують мінливу хмарність, але відсутність опадів, можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла, вдень очікується від 11 до 16 градусів тепла.

У північних областях лише вночі пройдуть незначні дощі. Вдень істотних опадів не буде. У нічні години температура повітря буде в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла. Водночас вдень прогнозують від 9 до 14 градусів тепла.

У центральних областях погода буде мінливо хмарною, опадів протягом доби не буде. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

У південних областях та Криму здебільшого буде малохмарна погода, без опадів. У нічні години температура повітря очікується в межах від 2 до 7 градусів тепла, вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла.

У східних областях лише вночі очікуються короткочасні дощі. У денні години опадів не буде. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла, а вдень вона буде від 8 до 13 градусів тепла.

Неділя, 2 листопада

У західних регіонах і надалі утримається тепла та суха погода. Температура повітря у нічні години буде від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів тепла. На Прикарпатті та Закарпатті пригріє до 20 градусів тепла.

У північних регіонах опадів протягом доби не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься у медах від 1 до 6 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла.

У центральних регіонах прогнозують малохмарну погоду, без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла. Водночас вдень, як очікується, буде від 10 до 15 градусів тепла.

У південних регіонах та Криму також не очікується опадів, погода буде теплою та сухою. Температура повітря у нічні години буде від 2 до 7 градусів тепла. Вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла.

У східних регіонах також очікується мінлива хмарність, проте без дощів. У нічні години температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів тепла. Водночас вдень вона буде в межах від 8 до 13 градусів тепла.

