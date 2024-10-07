Будет ли сильное похолодание: синоптик удивил прогнозом на неделю

Уже началась вторая неделя октября. Впрочем, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето.

Какой будет погода в ближайшие дни, ждать ли сильного похолодания – прогноз на 7 – 13 октября сделал синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.

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Погода на неделю

Метеоролог прогнозировал, что на этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода, с периодическими дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Ночью и утром в некоторых регионах возможны туманы, впрочем, это характерное явление для середины осени.

Вследствие поступления влажного и неустойчивого воздуха с юга, в северо-восточных областях пройдут долгожданные дожди, которые существенно снизят риски пожарной опасности и приведут к окончанию длительной воздушно-почвенной засухи,

– отметил Игорь Кибальчич.

Синоптик отметил, что ночью понедельника на Западе +6 – +11, на остальной территории Украины +11 – +18. Днем +13 – +19, на Юге, в Крыму и восточных областях еще +20 – +27 градусов.

Во вторник ночью +7 – +13 градусов, днем +14 – +19, но на Юге еще до +21 градуса.

Далее, 9 октября, ночью +7 – +13 градусов, днем +16 – +21, на Юге и местами в западных областях до +23 градусов.

В четверг ночью также +7 – +13 градусов, на крайнем Юге местами до +16 градусов. Днем +18 – +23.

Интересно, что по прогнозу синоптика, в конце недели температура даже несколько возрастет. В пятницу, 11 октября, ночью +8 – +14, на крайнем Юге и в оккупированном Крыму местами до +17. Днем в Украине +20 – +25 градусов, только на крайнем Западе +13 – +18.

В субботу ночью уже +9 – +15, на крайнем Юге и в Крыму местами до +18. Днем в Украине +19 – +25, только на Западе снова прохладнее, – лишь +13 – +18 градусов.

В воскресенье, 13 октября, снова несколько похолодает. Ночью +7 – +13 градусов, на крайнем Юге и в Крыму местами +14 – +17 градусов. Днем уже +13 – +18, но на Юго-Востоке и оккупированном полуострове еще до +21 градуса.

Поэтому, минимум, до конца этой недели сильное похолодание в Украине еще не ожидается. Никаких заморозков синоптики пока не прогнозируют.